الأهلي وكانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا.. القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الموجز

يلتقي في السادسة من مساء يوم غد السبت فريق النادي الأهلي مع مضيفه كانو سبورت الغيني، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد مباراة يوم غد هي الأولى للمدير الفني الجديد السويسري رينييه فايلر، الذي تولى مسئلية تدريب الفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتي، والذي تمت إقالته عقب الهزيمة من فريق بيراميدز والخروج من دور الـ 16 من بطولة كأس مصر .

واستقر السويسرى فايلر على الوقوف على ملامح تشكيل الفريق الأساسى الذى سيخوض به مباراة كانو سبورت، حيث من المتوقع أن يبدأ اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، أليو ديانج "عمرو السولية"، حمدى فتحى، وأمامهم الثلاثى صالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وفى الهجوم وليد أزارو، ووضح تركيز المدرب على الثلاثى "سليمان وصالح والشحات" من خلال تنفيذهم لمهمات خاصة، وأنه سيبنى عليهم خطة المباراة.

ومن المقرر أن تنقل قناة "إون سبورت" مباراة الأهلي وكانو سبورت مع تغطية مباشرة وحيّة من غينيا بجانب أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

جلسات مع اللاعبين

وكان "فايلر" قد عقد خلال الـ48 ساعة الماضية عدداً من الجلسات مع جهازه المعاون وكذلك بعض الجلسات المنفردة مع اللاعبين لتحديد هوية التشكيل الذى سوف يستهل به مشواره مع الأهلى وجماهيره الطامحة فى لقب دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وأبدى "فايلر"، بشكل واضح استحسانه من مستوى ثلاثى حراس المرمى، شريف إكرامى، ومحمد الشناوى، وعلى لطفى، ووصفهم بأنهم عناصر مميزة، وأفضل من عناصر كثيرة تلعب بشكل أساسى فى الدورى البلجيكى آخر محطاته التدريبية، وشدد على أنهم سيكونون تحت قيادته الأفضل فى مصر وأفريقيا، وحذرهم من افتعال أى أزمات خاصة بالتشكيل خلال الفترة المقبلة.

برنامج بدني

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وفى إطار مختلف، وجّه "فايلر" بالبدء فى تنفيذ برنامج بدنى واستشفائى خاص للرباعى الدولى وليد أزارو وعلى معلول وجيرالدو وأليو ديانج بعد انضمامهم لبعثة الفريق فى غينيا الاستوائية، أمس الخميس لكى يتم تجهيزهم لمباراة كانو سبورت، كما حرص المدرب السويسرى، على الاجتماع أمس مع الدكتور هانى وهبة، إخصائى التغذية، والشيف محمد الدالى المرافق لبعثة الفريق فى غينيا الاستوائية، وذلك للتنسيق مع إخصائى التغذية فى كل ما يتعلق بقائمة الطعام والمواعيد الخاصة بالتدريبات والوجبات حتى موعد مباراة الغد.

ويخوض الفريق مرانه الرئيسى فى الخامسة من مساء اليوم على ملعب المباراة بالعاصمة الغينية مالابو، استعداداً لمواجهة كانو سبورت، ومن جانبه أكد خالد محمود، طبيب الفريق، أن بعثة الفريق فى غينيا تحصل على التطعيمات ضد الملاريا يومياً طوال مدة الإقامة فى غينيا، وأضاف "محمود"، أن الجهاز الطبى حدد بشكل يومى موعد تناول التطعيمات ضد الملاريا لحين العودة إلى القاهرة.

الأجواء المناسبة

وفى إطار آخر، وجّه طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلى، رئيس بعثة فريق الكرة فى غينيا الاستوائية الشكر لكل من علاء عامر، مدير مكتب شركة المقاولون العرب بغينيا بيساو وسيد آدم المدير المالى بعد الجهود الكبيرة التى بذلاها لراحة البعثة منذ وصولها إلى مطار مالابو، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس غريباً على شركة المقاولون العرب إحدى القلاع الوطنية الكبيرة.

وأكد "قنديل"، أن الأمور تسير بصورة جيدة للغاية ويتم العمل على توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفنى واللاعبين التركيز فى المباراة، وأضاف رئيس البعثة أن الأجواء جيدة للغاية وهناك اجتماعات يومية مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، من أجل الاطمئنان على كافة الأمور، وحل أى مشكلة أو عقبات قد تواجه البعثة التى وصلت إلى مدينة مالابو أمس الأول بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة استمرت لأكثر من عشر ساعات تخللتها ساعتان ترانزيت فى إثيوبيا.

استبعاد الصفقات

تتجه النية داخل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لاستبعاد الصفقات الجديدة من تشكيل الفريق في مباراة كانو سبورت الغيني، السبت، بغينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر في الجهاز الفني عن رغبة فايلر في عدم إجراء تغييرات جذرية في تشكيل الفريق الذى خاض به معظم المباريات القوية الأخيرة لذا سيكون من الصعب الاستعانة بأحد الصفقات الجديدة التى أبرمها النادي الصيف الجاري يأتي في مقدمتها محمود متولي ومحمد مجدي قفشة وديانج وأن كان المدرب السويسري قد يستعين بـ"قفشة" خلال الشوط الثاني وحسب مجريات المباراة.

وأوضح المصدر أن المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في أول مباراة رسمية له السبت المقبل أمام بطل غينيا شاهد مباريات الاهلي الأخيرة وأستقر على اللعب بنفس التشكيل تقريباً دون أن تكون هناك تغييرات جذرية حفاظاً على الاستقرار والانسجام بين اللاعبين خاصة وأنه مازال في مرحلة إستكشاف اللاعبين.