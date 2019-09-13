زيدان يؤكد جاهزية هازارد للعب ضد ليفانتي









اسماء السيد - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الجمعة أن لاعب وسطه ومنتخب بلجيكا لكرة القدم إدين هازار "جاهز" لبدء مشواره رسميا مع النادي الملكي السبت ضد ليفانتي ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال زيدان الذي ينتظر الكثير من نجمه البلجيكي العائد إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، في مؤتمر صحافي عشية المباراة التي يستضيفها ملعب سانتياغو برنابيو "نحن جميعا نرغب في مشاهدة إدين (...) ثمة الكثير من الضغط، التطلعات. نعرف الوضع. هو جاهز وهذا الشيء الأكثر أهمية".

وتابع "نرغب جميعا في رؤية إدين، ومشاهدة ما سيحدث".

وكان هازار، أحد أبرز انتقالات هذا الصيف بانضمامه الى ريال من تشلسي الإنكليزي مقابل 100 مليون يورو، تعرض لإصابة قبل انطلاق الموسم، لكنه بات جاهزا للعودة إلى ملعب سانتياغو برنابيو السبت لخوض أول مباراة رسمية له مع النادي الملكي، بعدما انخرط في التمارين بشكل كامل في الأيام الماضية.

ومع ذلك طالب زيدان بالصبر حيال هازار، وقال "يجب أن نقارب الأمر بهدوء، لقد أصيب لمدة ثلاثة أسابيع، واستأنف (التدريب) منذ أسبوع".

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وتابع "لدينا سبع مباريات في 21 يوما وسيتعين علينا مقاربتها بتروٍّ. (...) سيعود الأمر لي لتحديد دقائق ووقت لعبه، لأننا نحتاج إليه لفترة طويلة، من أجل مباريات عدة، وليس واحدة".

وتعتبر عودة هازار إلى المنافسة خبرا سارا لريال خصوصا وأنها تأتي قبل أول قمة قارية للنادي في مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء ضد مضيفه باريس سان جرمان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

كما تأتي عودة هازار في ظل معاناة الفريق على صعيد الإصابات، لاسيما مع الكرواتي لوكا مودريتش وماركو أسنسيو.

وحذر زيدان قائلا "الموسم بدأ الآن"، مضيفا "أمامنا سبع مباريات في 21 يوما وأعتقد أنه، في كل الأحوال، هذا هو ما نحتاج إليه. اللعب وخوض المباريات والتنافس... هذا ما يريده اللاعبون".

وأكد زيدان أن لا يكترث بالانتقادات الموجهة للفريق بعد سقوطه في فخ التعادل مرتين في المراحل الثلاث التي أقيمت حتى الآن في الليغا، معتبرا أن "التعليقات، كل ما يقال، لن يتغير. نعرف ما نرغب في تغييره داخل (الفريق)، وسنقوم بكل شيء لفعل الأشياء بشكل جيد".

أضاف "لا يجب التحدث بعد الآن، يجب أن نرد على أرضية الملعب".