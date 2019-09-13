اتحاد جدة يواجه ضمك بتقنية الفار “VAR” لأول مرة في تاريخ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث يلتقي الاتحاد مع ضمك الفريق الصاعد حديثاً للدوري السعودي، ويلعب اتحاد جدة مباراته الثانية في الدوري من أجل مواصلة الانتصارات، ويمتلك العميد ثلاث نقاط في رصيده من الفوز الذي حققه في أولى جولات دوري الأمير محمد بن سلمان، ويحتل بذلك المركز السابع مؤقتاً قبل لعب مباراته المؤجلة من الجولة الثانية.

موعد مباراة اتحاد جدة اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي اتحاد جدة وضمك اليوم في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وتُنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية 2 بتعليق مشاري القرني وتعتبر المباراة فرصة سانحة للاتحاد للتقدم في جدول المسابقة.

مباراة اتحاد جدة اليوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يبدأ اليوم تطبيق تقنية الفار “VAR” لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية في مباراة الاتحاد وضمك في الأسبوع الثالث من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وتشهد المملكة العربية السعودية طفرة كبيرة في المجالات الرياضية، ومن المنتظر أن تشهد التجربة نجاحاً كبيراً مما يدعم تعميم تقنية الفار “VAR” في جميع المباريات.

مباراة اتحاد جدة وضمك

يحل العميد اليوم ضيفاً ثقيلاً على فريق ضمك في محاولة لتعويض خسارة الدوري العام الماضي، ويسعى العميد للفوز في مباراة الليلة وتحقيق نقاط المباراة الثلاث، وعدم التفريط في النقاط السهلة منذ بداية الدوري.

نتيجة مباراة الاتحاد وضمك لحظة بلحظة

نقدم لكم نتيجة مباراة الاتحاد وضمك لحظة بلحظة منذ الاستعدادات الأولى للمباراة وكواليس إضافة تقنية الفار”VAR” لأول مرة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فتابعونا