مباراة النصر والشباب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

نُقدم لكم نتيجة مباراة النصر والشباب في قمة كروية كبيرة يشهدها اليوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ حيث يواجه النصر -بطل الدوري الموسم الماضي- فريق الشباب في مباراة تحمل الكثير من التنافس، وتُعتبر مباراة الشباب هي أولى العقبات الحقيقية في طريق النصر السعودي للفوز ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على غرار العام الماضي الذي شهد ندية كبيرة بين النصر والهلال حتى الجولة الأخيرة من البطولة.

مباراة النصر والشباب دوري كأس الأمير

تُعتبر مباراة النصر ضد الشباب من أقوى مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وقلما تنتهي دون غزير من الأهداف ولاسيما في السنوات الأخيرة التي تشهد استفاقة كبيرة من الفريقين، ويسعى الشباب لتعطيل دفة فريق النصر عن مواصلة الانتصارات بالبطولة ويمتلك الشباب أربع نقاط من مباراتين متتاليتين في الدوري، ويحاول الوصول إلى النقطة السابعة.

موعد مباراة النصر والشباب والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة النصر والشباب اليوم في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في تمام الساعة 8:35 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك فهد الدولي، وتُذاع المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية 1 بتعليق عبد الله الحربي، في مباراة الأسبوع الثالث من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

جاء ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد الأسبوع الثاني، وقبل بداية الأسبوع الثالث كالتالى:

تصدر الهلال جدول الدوري ب 6 نقاط.

حل النصر ثانياً بفارق الأهداف فقط عن الهلال المتصدر.

جاء فريق العدالة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

دخل الشباب في المربع الذهبي برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن العدالة.

نتيجة مباراة النصر والشباب لحظة بلحظة

تُعتبر مباراة الشباب والنصر قمة حقيقية بالدوري السعودي للمحترفين، تتابعون كواليس ونتائج هذه القمة لحظة بلحظة ابقوا معنا يصلكم كل جديد.