Tabi3Live يلا شوت الاتحاد وضمك “بث مباشر” رابط مشاهدة مباراة ضمك ضد اتحاد جدة Yallakora...

تابع الآن بث مباشر الاتحاد وضمك اليوم الجمعة 13-9-2019، الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث يسعى نادي الإتحاد السعودي لمواصلة الفوز وتجنب السيناريو الماضي في الموسم الماضي في الدوري، وتحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم، تابع لايف مباراة الالاتحاد وضمك بث مباشر ونتابع القنوات الناقلة وكذلك تاريخ الفرق بالفوز بالدوري السعودي لكرة القدم.

على قناة السعودية الرياضية 2 إتش دي، نتابع معكم المباراة اليوم بين نادي ضمك ضد الإتحاد في الأسبوع الثالث للدوري، في تمام الساعة 6:50 مساءًا بتوقيت السعودية، على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية “المحالة” التعليق مشاري القرني، مباراة الذهاب اليوم.

بث مباشر الاتحاد وضمك

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ترتيب الدوري السعودي لكلا الفرق قبل مباراة اليوم الجمعة هو، أن نادي الإتحاد السعودي يسعى لتحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم، وفاز في مباراته الأولى ومعه ثلاث نقاط في المركز السابع، وفي حالة تحقيق الفوز اليوم يقفز للمركز الثالث، بينما نادي ضمك يحتل المركز 15 بدون نقاط من المبارتين الذي خاضهما من قبل.

يلا شوت الاتحاد وضمك

نادي الإتحاد السعودي حصل على العديد من الجوائز والتتويجات، وفاز بلقب الدوري السعودي ثمان مرات من قبل، وحصل على الوصافة في الدوري ثمان مرات أيضًا، وهو ثاني الأندية السعودية التي تحقق أعلى الأرقام القياسية في عدد مرات الفوز ببطولة الدوري السعودي على مختلف مسمياتها.

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