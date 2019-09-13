النني يتحدث عن صلاح الأخ ونصيحة أوزيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

قال المصري محمد النني لاعب خط وسط فريق بيشكتش التركي إن زميله السابق في فريق آرسنال الإنجليزي نصحه بالذهاب "دون تفكير" إلى الملاعب التركية، كما وصف مواطنه محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بأنه ليس صديقًا، بل أخ بالنسبة له.

وانتقل النجم المصري إلى صفوف بيشكتاش على سبيل الإعارة من آرسنال حتى نهاية الموسم، ويمتلك النادي التركي أحقية التعاقد مع النني نهائيًا في الصيف المقبل، مقابل 18 مليون يورو.

وتحدث النني في حوار مع النسخة التركية لشبكة CNN قائلًا: "أنا سعيد للغاية باللعب في بيشكتاش، منذ اليوم أظهر المجعون الكثير من الحب، أود أن أشكرهم على ذلك، مهمتي الأولى هي مساعدة الفريق الذي يمتلك العديد من اللاعبين الرائعين، نريد أن نحقق نجاحًا أوروبيًا، أرى أن هذا الفريق يمتلك مؤهلات التتويج بالدوري الأوروبي."

وتحدث النني عن عبد الله أفشي المدير الفني لفريق بيشكتاش قائلًا: "لم أكن أعرف طريق لعب أفشي قبل القدوم إلى بيشكتاش، لكن بعد التدريب الأول قلت لمدربي بكل سعادة أنني أحب طريقة اللعب، يوم بعد الآخر بدأت أدرك أنني اتخذت القرار الصحيح، أرى أن أفشي يُقارن بأهم مدربي العالم، كما أعرف جيدًا ماذا يحتاجه مني في الملعب."

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وواصل لاعب خط الوسط المصري كيل المديح لمدربه الجديد: "أفضي يلعب كرة القدم مثل جوارديولا وكلوب، يبحث دائمًا عن امتلاك الكرة، لا يريد أن يخسرها سوى للضرورة القصوى، عندما نكسر الكرة يريد استراجعها بأقصى سرعة، يقول دائمًا يجب أن تكون الكرة بحوذتنا، لا أن نبحث عنها."

وأشار النني إلى أنه أخذ قراره باللعب في بيشكتاش بمساعدة الدولي الألماني مسعود أوزيل زميله السابق في آرسنال، حيث أضاف: "أوزيل صديق مقرب للغاية، لدينا العديد من الذكريات الجميلة، بالطبع تحدثت معه قبل الذهاب إلى بيشكتاش، تحدث بدوره إلى أحد الأشخاص الذين يعرفون تركيا والأتراك جيدًا، ثم قال لي إذهب بدون تفكير، بعدها قلت له بدوري أن بيشكتاش ناد كبير للغاية، أنصحك بالقدوم إلى هنا."

وتحدث النني عن محمد صلاح زميله السابق وأحد أبرز نجوم العالم قائلًا: "صلاح كان معي في معظم مراحل مسيرتنا الكروية، إنه ليس صديقي، بل أخي، عندما بدأنا مسيرتنا الاحترافية، لعبنا لنفس الفريقي لعامين، ثم انتقل إلى بازل ولحقت به، ولعبنا أيضًا في إنجلترا، إنه لاعب عظيم، الجميع يعلم ذلك."

وبدأ النني مسيرته الاحترافية بقميص فريق المقاولون العرب المصري، وانتقل منه إلى بازل السويسري، قبل الانتقال إلى آرسنال الإنجليزي عام 2015.