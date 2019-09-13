ميتشو: "مسئولية تمثيلي لمصر" أكبر من ضغوط البداية مع الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" إنه لا يشعر بأي ضغوط قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي موضحا أنه يشعر فقط بالمسئولية لأنه يمثل مصر .

ويستضيف "جينيراسيون فوت" الزمالك غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف ميتشو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة" غياب محمد أوناجم وشيكابالا بالتأكيد سيمنح للمنافس دفعة ولكني أثق في قدرات البدلاء على الظهير بنفس المستوي".

ويغيب شكيابالا عن مواجهة جينيراسيون فوت بقرار فني من ميشتو من أجل إراحته لمواجهة السوبر أمام الأهلي التىي تقام الجمعة القادمة فيما أبعد أوناجم فشل الزمالك في قيده أفريقيا".

وتحدث ميتشو عن اللقاء قائلاً إنه لايشعر بأي ضغوط قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي غدا، موضحا أنه يشعر فقط بالمسئولية لأنه يمثل مصر وهو ما نقله للاعبين.

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وتابع " خضت مباريات عديدة في السنغال وأعرف الأجواء جيداً ، اللاعبون أيضاً متمرسين على اللعب في الأجواء الحارة والرطوبة والمطر".

وحول طريقته أمام لبطل السنغال رد ميتشو " لن أتحدث عن تفاصيل طريقة اللعب، سنلعب علي نقاط ضعف المنافس".

وأضاف "هدفناً تحقيق نتيجة إيجابية وسنلعب بالطريقة التي تحقق الهدف من المباراة".

وأنهى "سعداء بالوجود في داكار وبحسن الاستقبال، السنغال بلد كبير ومهتمة بالكرة وصنعت لاعبين كبارا مثل ساديو ماني واسماعيل سار".

الجدير بالذكر أن مواجهة الزمالك وجينيراسيون فوت ستقام بملعب "ليت ديور" بمدينة "زيس" التى تبعد عن العاصمة السنغالية داكار بنحو٧٠ كيلو .