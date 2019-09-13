تعرّف على برنامج الزمالك اليوم

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن برنامج الفريق اليوم استعدادا لمباراة جينراسيون فوت السنغالي غدًا السبت في ذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. أبطال أفريقيا. ويؤدي الفريق صلاة الجمعة في الواحدة والثلث ظهرا ويلقى الخطبه الدكتور منتصر الرملاوي إداري الفريق.

ثم يلقي الحهاز الفني محاضره للاعبين في الثانية إلا ربع بعدها يتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والربع عصرا.

وسيتجمع الفريق في الرابعة والربع للذهاب إلى ملعب التدريب لاديور على أن يقام مران اليوم في السادسة مساءا.

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