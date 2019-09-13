صور.. الأمطار تحاصر المصرى البورسعيدي خلال تدريباته بزنجبار

خاض فريق الكرة بالنادى المصرى تدريباته الصباحية على ملعب عمان الذى ستقام عليه مباراته أمام ماليندى بمدينة زنجبار التنزانية فى ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية وسط أمطار كثيفة حاصرت اللاعبين وأصر إيهاب جلال على إستكمالها بكل قوةوشهدت التدريبات تنافس جميع اللاعبين للدخول فى التشكيل الأساسى.
وتضمن المران بعض الجمل التكتيكية ولعب الكرة من لمسة واحدة نظرا لسوء حالة الأرض مع الحفاظ على عدم الإحتكاك حتى لا تحدث إصابات ، وأدتالبعثة صلاة الجمعة فى أحد المساجد القريبة من فندق الإقامة عقب أدائهم تدريباتهم فى العاشرة صباحا لإنشغال الملعب فى مباريات رسمية .
على جانب ثالث يعقد الإثيوبي بيجاشاو أسفاو مراقب المباراة وطاقم الحكام الأوغندي المكون من ماشود سالي حكماً للساحة ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين ووليام أولويا الحكم الرابع الإجتماع الفنى للفريقين صباح الغد.
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