غداً.. أهلي ٢٠٠٣ يواجه سموحة في افتتاح بطولة الجمهورية

يستهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ مشواره في بطولة الجمهورية غداً السبت، بمواجهة فريق سموحة، في المباراة التي المقرر إقامتها على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد.
يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في ضربة البداية للحصول على دفعة معنوية قوية في بداية الموسم، خاصة أن المباراة الثانية أمام الزمالك على ملعبه في الجولة الثانية، ويسعي اللاعبون للدخول فيلقاء القمة بمعنويات مرتفعة.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي كل من محمد سعد مديراً فنياً، وشريف عبد الفضيل مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً، وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى، وشريف خليل إداريا ، وهاجد هاني طبيب الفريق وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.
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