محمد النني: فخور بحب جماهير بشكتاش لأحمد حسن ونسعى للتتويج باليوروليج

تحدث محمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي، المعار من نادي أرسنال الإنجليزي، عن أحمد حسن نجم المنتخب الوطني وبشكتاش السابق، عندما كان لاعبًا للنادي التركي، طموحاته مع الفريق خلال الموسم الجاري.
قال النني في حواره لموقع "Milliyet" التركي: "أحمد حسن من أساطير الكرة المصرية، أنا
وأضاف: "انضممت لفريق جيد مثل بشكتاش، لدينا نادي جيد وفريق جيد، نحن نريد أن نحقق البطولات والنجاحات على المستوى المحلي، والأوروبي، أن أستطيع أن أرى أن فريقنا لديه الطموح للفوز بالدوري الأوروبي".
وانضم النني لنادي بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من آرسنال على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء.
وأشارت التقارير إلى أن أحقية شراء النني تبلغ 18 مليون يورو، في حال رغب النادي التركي بضمه.
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