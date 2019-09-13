اهتمام إعلامي ببعثة الأهلي في غينيا الاستوائية

أبدت وسائل الإعلام في غينيا الاستوائية اهتماما كبيرا بتواجد بعثة الأهلي بالعاصمة مالابو لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السادسة من مساءغد السبت بتوقيت القاهرة.
وبثت قناة غينيا الاستوائية الرئيسية تقريرا مطولا عن النادي الأهلي وجانبا من استقبال بعثة الفريق وجزءا من التدريبات التي أجراهاأمس على استاد مالابو وأكدت القناة أن الأهلي أكبر الأندية الإفريقية، ويمتلك خبرات كبيرة في القارة وسجلا حافلا بالإنجازات، مشددة على أن الأهلي يعد المرشح الأول للفوز بالبطولة هذا الموسم، لما يتملكه من خبرات كبيرة، وقوام قوي من اللاعبين الدوليين.
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