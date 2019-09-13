أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة كانو سبورت الغيني المحدد لها مساء غد السبت في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.
أشار قمصان إلى أن الجهاز الفني سعى خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية؛ للتخلص من إجهاد السفر بعد رحلة الطيران الطويلة، وساعده في ذلك خبرات لاعبي الأهلي في أفريقيا مع مثل هذه الأجواء.
أضاف أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر شاهد مباراة فريق كانو سبورت في دور الـ٦٤ أمام بطل إثيوبيا للتعرف على نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الغد، موضحا أن الفريق الغيني من الفرق الجيدة، ويمتلك أكثر من عنصر مميز خاصة الجبهة اليسرى والمهاجم الذي سبق له اللعب في البرتغال .
أشار قمصان إلى أن لاعبي الأهلي وخبراتهم تسهل كثيرامن مهمة الجهاز الفني الجديد للفريق نظرا لما يمتلكوه من عقلية احترافية وقدرة على مواجهة كل الظروف .
أكد قمصان أن «فايلر» مدرب منظم للغاية ويهتم بكافة التفاصيل التي سهلت مهمته في التعرف على الفريق ومكنته من الانسجام بشكل سريع مع اللاعبين والتعرف على الكرة في مصر .
وشدد قمصان على ان الأهلي لديه هدف واحد هو تحقيق الفوز أمام الفريق الغيني لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة والوصول لدوري المجموعات ومن بعدها السير خطوة خطوة للفوز باللقب وإسعاد جماهير الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر سامي قمصان: خبرات لاعبي الأهلي ترجح كفتنا أمام كانو سبورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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