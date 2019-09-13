محمد النني: أوزيل نصحني بالانضمام لبشكتاش وسعيد لتواجدي هنا

أكد محمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي، المعار من نادي أرسنال، أن مسعود أوزيل زميله بالجانرز نصحه بالإنضمام إلى النادي التركي، بعدما سأله عن رأيه حول النادي.
وأضاف النني في تصريحاته لموقع "Milliyet" التركي: "
وتابع: " بالطبع قد تحدثت معه قبل الانضمام لبشكتاش، لأنه يعرف البلد بشكل جيد جدًا، وهو نصحني بالإنضمام للنادي التركي، وفي الحقيقة بعدما أكملت انتقالي للنادي، أتصلت به، وقلت له أن ينضم للنادي أيضًا".
وأشار النني: "أنا أعرف نادي بشكتاش، ومشجعي النادي، انطباعي الأول عن المشجعين فاجأني، لأنهم من نوعية المشجعين الذين لا يستسلمون أبدًا عن التهتيف ومؤازرة الفريق".
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