مران بدني قوي للاعبي الأهلي الغائبين عن لقاء كانو سبورت

أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني في دوري أبطال إفريقيا، مرانًا بدنيًا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. ملعب مختار التتش بالجزيرة. قاد طارق عبدالعزيز أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل مران اللاعبين الذي شارك فيه سعد سمير ومحمد محمود وأحمد حمدي وعمار حمدي. شارك فيه سعد سمير ومحمد محمود وأحمد حمدي وعمار حمدي. ويلتقي الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني، غدا السبت، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

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