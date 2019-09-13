عبر حاتم حسوبة، السفير المصري في غينيا الاستوائية، عن سعادته بتواجد النادي الأهلي في مالابو، مؤكدا أن وجود الأهلي وهو النادي الأكبر في إفريقيا، وصاحب التاريخ الكبير، الذي نشأ بدوافعوطنية، يسهل كثيرا من الأهداف التي تسعى لتحقيقها السفارة المصرية من خلال التواصل مع الجاليات العربية والشعب الغيني.
أضاف أن حالة الانضباط والالتزاموالتعاون التي تبدو عليها البعثة في مالابو ليست غريبة على نادي في حجم وعراقة الأهلي، وهو خير سفير لمصر في غينيا الاستوائية.
واختتم السفير المصري تصريحاته مؤكدا أنه يتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراته غدا أمام كانو سبورت لإسعاد الجماهير.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري بغينيا الإستوائية: الأهلي هو النادي الأكبر في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.