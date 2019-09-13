الأهلي يوجه الشكر للسفير المصري في غينيا الاستوائية

وجه طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة، الشكر للسفير، حاتم حسوبة، سفير مصر في غينيا الاستوائية ورجال السفارة المصرية على المجهود الكبير الذي يبذله طاقم السفارة لراحة البعثة وحل

أي مشاكل أو عقبات تواجهها.

أكد قنديل أن السفارة المصرية لم تتوان عن تلبية كافة احتياجات بعثة الأهلي، حيث يحرص طاقم السفارة وعلى رأسهم السفير حاتم حسوبة

على التواجد بصفة مستمرة مع البعثة وحضور تدريبات الفريق والاستفسار دائما عن أي مشاكل أو عقبات تواجه الفريق للعمل على حلها فورا.

يختتم الأهلي تدريباته في السادسة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية على استاد مالابو الذي تقام عليه المباراة غدا.