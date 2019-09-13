زيدان يزف خبرا سارا لجماهير ريال مدريد

زف المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، خبرا سارا لجماهير النادي الملكي، بعدما أعلن عودة النجم البلجيكي إيدين هازاد من الإصابة، مؤكدا استعداده لدخول أجواء المباريات.
وصرح زين الدين زيدان في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم قائلا :” هازارد أضحى جاهزا للعب .. لكن الآن، أنا من عليه أن يُقيم ويُحدد عدد الدقائق التي يجب أن يلعبها”.
وأضاف :” علينا أن نذهب بهدوء رفقة هازارد .. صحيح أن الجميع ينتظر دخوله إلى الأجواء بشكل رسمي .. لكن أؤكد علينا أن نكون هادئين”.
وبخصوص حالة اللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس، قال زيدان :” أنا أثق في فينيسيوس كثيرا .. أنتم من تقولون العكس .. إنه مستقبل نادي ريال مدريد وأنا أعول عليه”.
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