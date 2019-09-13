المصائب لا تأتي فرادى .. إصابة جديدة في ريال مدريد

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أكدت صحيفة “الماركا” الإسبانية المقربة من النادي الملكي، إن متوسط الميدان الأورغوياني لنادي ريال مدريد، فيديريكو فالفيردي، يُعاني من إصابة عضلية من الدرجة الأولى، ستُغيبه عن مباراة الغد أمام ليفانتي في الدوري الإسباني “الليجا”.
وغاب اللاعب الأورغوياني فاليفيردي عن الحصة التدريبية الأخيرة للنادي الملكي استعدادا لمباراة فالنسيا.
وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى إن فالفيردي انضم إلى قائمة المُصابين في النادي الملكي، وبذلك سيزيد من مشاكل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
ومن المُحتمل أن يغيب اللاعب فالفيردي عن النادي الملكي في مباراة دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.
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