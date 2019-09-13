مورينيو : ميسي جعلني أفضل مدرب في العالم

أكد جوزيه مورينيو، المدرب البرتغالي السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أن مواجهة النجم الأرجنتيني وقائد برشلونة الحالي ليونيل ميسي جعلته يتحول إلى أفضل مدرب في العالم حينها.

وصرح جوزيه مورينيو خلال حضوره في حفل منظم من طرف “الليجا” قائلا :” ميسي لم يسبق له أن لعب في فريقي، لعبت ضده في العديد من المرات، ويُمكنني القول أنه جعلني أفضل مدرب في العالم حينها .. لأنني يجعلك تُحضر للمباريات، طريقة التنظيم .. عندما أقول ميسي، ليس ميسي وحده، وإنما جميع اللاعبين الكبار الذين واجهتهم”.

كما أعلن “السبيشال وان” ولاءه وانتمائه لنادي ريَال مدريد قائلا :” عندما تخرج من ريال مدريد، فإنك تبقى مادريديستا إلى الأبد”.