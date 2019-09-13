برشلونة يترك نيمار ويُجهز لقنبلة قوية في الميركاتو المُقبل

يبدو أن إدارة نادي برشلونة الإسباني قد تخلت فعليا عن التفكير في ضم النجم البرازيلي نيمار جُونيور، وذلك بعد فشل المفاوضات مع إدارة النادي الباريسي في الميركاتو الصيفي الماضي.
وأكدت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” المقربة من النادي الكاتالوني، إن إدارة برشلونة قد قررت التخلي عن فكرة ضمن نيمار، رغم رغبة البرازيلي الجامحة في العودة إلى الكامب نو.
وفي سياق متصل، أكدت الصحيفة رغبة إدارة النادي الكاتالوني في الدخول بقوة في محاولة لضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، خاصة أنه نجم لا يُثير المشاكل ويُسجل عددا كبيرا من الأهداف.
كما أوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الكاتالوني تُفكر في المستقبل وتُفضل صرف الأموال لضم مبابي الذي يصغر نيمار بسبع سنوات.
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