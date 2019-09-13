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برشلونة يترك نيمار ويُجهز لقنبلة قوية في الميركاتو المُقبل

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يوسف الشافعي 0 تبليغ

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يبدو أن إدارة نادي الإسباني قد تخلت فعليا عن التفكير في ضم النجم البرازيلي جُونيور، وذلك بعد فشل المفاوضات مع إدارة النادي الباريسي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأكدت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” المقربة من النادي الكاتالوني، إن إدارة برشلونة قد قررت التخلي عن فكرة ضمن نيمار، رغم رغبة البرازيلي الجامحة في العودة إلى الكامب نو.

 

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وفي سياق متصل، أكدت الصحيفة رغبة إدارة النادي الكاتالوني في الدخول بقوة في محاولة لضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، خاصة أنه نجم لا يُثير المشاكل ويُسجل عددا كبيرا من الأهداف.

كما أوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الكاتالوني تُفكر في المستقبل وتُفضل صرف الأموال لضم مبابي الذي يصغر نيمار بسبع سنوات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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