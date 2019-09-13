رياضة | ميتشو: سنفوز على جينيرسون فون السنغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو: سنفوز على جينيرسون فون السنغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جاهزيتهم لخوض مباراة جينراسيون السنغالي غدا السبت بذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.وأوضح على هامش المؤتمر الصحفي أن غياب شيكابالا ومحمد أوناجم مؤثر في مباراة الغد لكنه يضع ثقة كبيرة في كل اللاعبين البدلاء والقدرة على تعويض الغيابات.وأكد أنه على دراية بكل الأجواء في السنغال وجاء من أجل هدف واحد فقط وهو تحقيق الانتصار وحسم التأهل مبكرًأ.وتابع “درست المنافس جيدا وعرفت نقاط القوة والضعف به وأعلم أنه سبق وأقصى مصر المقاصة من سنتين”.وأضاف “نركز دائما على سياسة أن أفضل وسيلة للدفاع الهجوم وسنبحث عن ثغرات بدفاعات الفريق السنغالي”.واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترامه للمنافس القوي جيدا والسعي بالعودة بنتيجة إيجابية من السنغال”.أكد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أنه سعيد بوجوده في السنغال موجها الشكر لحسن الاستقبال منذ وصول بعثة الفريق لداكار.وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة جينيرسون فوت غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا أن السنغال بلد كبير ومهتمة بالكرة وصنعت لاعبين كبارا مثل ساديو ماني وإسماعيل يسار، موضحا أن مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي هي لقاء تحد بالنسبة له.وكشف عن أنه لا يشعر بأي ضغوط قبل مواجهة الغد، موضحا أنه يشعر فقط بالمسئولية لأنه يمثل مصر وهو ما نقله للاعبين.وأضاف أنه سيلعب علي نقاط ضعف المنافس وأحتفظ بنقاط قوتي فانا احاول تحقيق الفوز مع الزمالك في كل المباريات.

وفي الوقت ذاته أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في السنغال أن مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي مهمة جدا.. حيث نسعي للوصول إلى دوري المجموعات في دوري الأبطال الإفريقي، مشيرا إلى أن اللاعبين منذ الوصول إلى داكار وهم في منتهى الالتزام والجدية ومدركون تماما للمسئولية.

وأضاف تيجانا أن الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة جيدة أمام بطل السنغال، مشددا على أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة على تواصل دائم معنا منذ للوصول للسنغال للاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة.

كما أشار يوسف إلى أن الفندق الذي تقيم به بعثة الزمالك في منطقة هادئة وجيدة جدا.