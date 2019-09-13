رياضة | القصة الكاملة لإصابة مؤمن زكريا المزمنة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القصة الكاملة لإصابة مؤمن زكريا المزمنة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول مؤمن زكريا في الخروج من حالته النفسية السلبية في الفترة الأخيرة، حيث خرج بالأمس في تصريحات تلفزيونية بأنه سيسافر إلى ألمانيا وسيعود قريبا إلى الملاعب مع النادي الأهلي.

ونفى زكريا الاشائعات التي رددت في الفترة الأخيرة بشأن إصابته المزمنة التي تمنعه من ممارسة كرة القدم.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" القصة الكاملة لحقيقة إصابة مؤمن زكريا المزمنة وتكذيب اللاعب لمسئولي نادي أحد السعودي.



وفي البداية قد أعلن النادي الأهلي المصري عن تعاقد فريق أحد السعودي مع لاعبه مؤمن زكريا وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، من أجل أن يخوض اللاعب مباريات بشكل أكبر ويعود مرة أخرى للقلعة الحمراء في نهاية الموسم.

ولكن بعد أيام قليلة من تعاقد نادي أحد مع زكريا أعلن الفريق السعودي عن إصابة اللاعب بخلل في العضلات يمنعه من ممارسة لعبة كرة القدم لفترة طويلة من الوقت، وقال حينها رئيس نادي أحد سعود الحربي إن زكريا كان مصابا قبل التعاقد مع النادي وخلال فترته مع النادي الأهلي المصري، وتم اكتشاف إصابة اللاعب عندما بدأ التدريبات مع الفريق ولاحظ البعض عدم قدرته على استكمال المران بشكل كامل، وخضع اللاعب لفحص طبي واتضح أنه يعاني من تلك المشكلة. Advertisements

وطلب رئيس نادي أحد من الاتحاد السعودي لكرة القدم إنهاء إعارة اللاعب المصري وطلب ضم اجنبي اخر للإستفادة من هذا المكان في قائمة الفريق، وأكد أن مؤمن زكريا يحتاج لفترة لا تقل عن 3 شهور من أجل العودة بشكل طبيعي إلى الملاعب مرة أخرى.

وكذب مؤمن زكريا كل ما أثير من رئيس نادي أحد عن إصابته المزمنة، وأنه خضع للكشف الطبي في النادي قبل التعاقد مع الفريق السعودي بشكل رسمي، وأنه قد دخل قائمة الفريق لمدة مباراتين متتاليتين، وأكد زكريا أن سبب رحيله عن النادي هو خناقة بينه وبين مسئول في نادي أحد جعلت الأمور تسير في الطريق الخطأ، ولكن الفريق السعودي خرج ليبرر تلك الأزمة.

وعاد زكريا إلى النادي الأهلي بعد فسخ فترة إعارته مع أحد، ولكنه قد فصل اتخاذ وقت كبير من الراحة والابتعاد عن الملاعب لمدة 7 اشهر، وأنه غير مقيد بالنادي فمسألة خوضه للمباريات مستحيلة، وقرر الراحة حتى نهاية الموسم الماضي.

وأكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي عدم معاناة اللاعب من اي إصابات مزمنة في العضلات، مشيراً إلى أن اللاعب يعاني من أزمة نفسية تتسبب في التأثير على عضلاته ما يجعله غير قادر على استكمال التدريبات.