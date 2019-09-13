رياضة | "ديربي الرياض".. النصر يبحث عن رقم قياسي والشباب يريد إستعادة هيبته 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ديربي الرياض".. النصر يبحث عن رقم قياسي والشباب يريد إستعادة هيبته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي النصر السعودي، مباراة ديربي الرياض أمام نادي الشباب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم 2019-2020.

يريد نادي النصر أن يحقق فوزه ال15 المتتالي في بطولة الدوري السعودي، حيث لم يتذوق نادي النصر أي هزيمة منذ 14 مباراة بحسب ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية.

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 6 نقاط، وذلك خلال نادي الهلال الذي يملك نفس الرصيد ولكن يتفوق الهلال على النصر بفارق الأهداف، ويأتي نادي الشباب في المركز الخامس، برصيد 4 نقاط بعدما تعادل في مباراة وفاز في مباراة أخرى.

ويرغب نادي النصر في تحقيق الفوز على حساب الشباب من أجل الإستمرار في منافسة الهلال على صدارة البطولة، حيث تنتظر الهلال مباراة صعبة أمام الفيحاء في الجولة نفسها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وفي الجهة المقابلة يريد نادي الشباب تحقيق الإنتصار على حساب النصر، وذلك من أجل أن يصل إلى المركز الأول مؤقتًا في بطولة الدوري وإنتظار نتيجة مباراة الهلال والفيحاء.

وكان رئيس نادي الشباب قد صرح لبعض وسائل الإعلام، بأن الشباب يرغب في أن يعود إلى مكانته الطبيعية، والفوز على النصر في ديربي الرياض سيكون أولى الخطوات لتحقيق ذلك.