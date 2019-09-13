رياضة | يورجن كلوب يفوز بجائزة مدرب الشهر في البريميرليج

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توج الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ونجح المدرب الألماني في قيادة الريدز لتحقيق 4 انتصارات متتالية وحصد العلامة الكاملة والوصول للنقطة 12 مصتدرًا بهم جدول الترتيب.

وقاد كلوب ليفربول للفوز في 4 مباريات أمام نوريتش سيتي وساوثهامبتون وأرسنال بيرنلي.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يفوز بها كلوب بجائزة أفضل مدرب في الشهر مع ليفربول.

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل غدًا السبت على ملعب "الأنفيلد" في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

