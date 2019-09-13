رياضة | رد اتحاد الكرة على إقامة السوبر بين الأهلى والزمالك فى القاهرة دون جماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد اتحاد الكرة على إقامة السوبر بين الأهلى والزمالك فى القاهرة دون جماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة وبدون حضور جماهيري.

وقال الغندور خلال برنامج الزمالك اليوم، أن مواجهة السوبر بين الزمالك والأهلي ستقام على ستاد القاهرة الدولي بدون جماهير، لذلك حرص "الخليج 365 الرياضي" على التوجه لاتحاد الكرة لمعرفة ما يدور حول هذا الشأن.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مازالت تبذل ما فى وسعها لخروج المباراة بشكل يليق بين الفريقين ولكن حتى الأن لا يوجد أى قرار رسمي من قبل الاتحاد حول مباراة السوبر، وأن عندما ستنتهى جميع الأمور الترتيبية من حيث ملعب اللقاء وعدد الجماهير سيتم الإعلان رسمياً.

وأكد أيضاً المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم أسامة إسماعيل ل"الخليج 365 الرياضي" أن مازالت اللجنة لم تبلغه بأى شئ انتهى حول مباراة السوبر التى ستجمع بين الأهلى والزمالك.

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وأعلن الغندور فى برنامجه أمس، أن اتحاد الكرة المصري قرر بشكل نهائي إقامة السوبر على ستاد القاهرة بحضور 50 فرد فقط لكل نادي.

ويذكر أن مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامتها يوم 20 سبتمبر الجارى هو السوبر المؤجل من الموسم قبل الماضي 2017_2018 والذى كان الأهلى بطلاً للدورى والزمالك بطل كأس مصر على حساب سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق.

بينما لم يحدد مسؤولوا الجبلاية حتى الأن موعد السوبر الجديد لموسم 2018_2019 والذى توج أيضاً الأهلى ببطولة الدورى والزمالك ببطولة كأس مصر على حساب نادى بيراميدز بثلاث أهداف دون رد.

وحدد اتحاد الكرة موعد إنطلاق بطولة الدورى للموسم الجديد 2019_2020 والذى سينطلق يوم 21 سبتمبر الجارى وسينتهى بنهاية مايو 2020.