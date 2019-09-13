رياضة | ميسي يتمنى أن برشلونة يدعم هجومه بهذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتمنى أن برشلونة يدعم هجومه بهذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقول ليونيل ميسي إنه كان "يحب" عودة نيمار إلى برشلونة لأن وصوله "سيزيد من فرصنا في تحقيق أهدافنا".

انضم نيمار ، 27 عامًا ، إلى باريس سان جيرمان من برشلونة عام 2017 مقابل رسم قياسي عالمي قدره 222 مليون يورو (200 مليون جنيه إسترليني).

وقال ميسي لصحيفة سبورت الاسبانية "كان يائسا للعودة." "أنا لا أعرف إذا كان النادي قد جرب بالفعل أم لا".

سجل نيمار 105 أهداف في 186 مباراة لنادي كاتالونيا بين 2013-2017 ، ولديه 51 هدفًا في 58 مباراة لصالح باريس سان جيرمان.

تم ربط منتخب البرازيل الدولي مرارًا وتكرارًا بالعودة إلى برشلونة خلال نافذة الانتقالات ، على الرغم من أنه تم اقتراح أن أي من الناديين لم يكن مقتنعًا بأن الآخر ملتزم بعقد صفقة.

قال ميسي قائد برشلونة ، 32 عاماً: "كنت سأحب عودة نيمار. أدرك هؤلاء الأشخاص الذين يعارضون عودته وهو أمر مفهوم لما حدث مع" ناي "والطريقة التي غادرها.

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"لكن التفكير في الأمر على المستوى الرياضي ، أعتقد شخصياً أن نيمار هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم وأن وجوده في فريقنا سيزيد من فرصنا في تحقيق أهدافنا."

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ونفى ميسي أن يطلب لاعبو برشلونة من النادي التوقيع على نيمار ، مضيفًا "لقد قدمنا ​​آراءنا حول ما إذا كان من الجيد أن يأتي أم لا ، لكننا لم يقلنا أبدًا إنه يتعين عليهم التوقيع عليه".

رغم غيابه عن اللعب إلى جانب البرازيلي مجددًا ، قال ميسي إنه "لا يشعر بخيبة أمل" ، مضيفًا أن برشلونة لديه "فريق رائع ويمكنه تحقيق كل شيء بدونه".

انضم المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة في عام 2001 وينتهي عقده الحالي في يونيو 2021.

"فكرتي هي أن أبقى هنا طالما أني قادر على اللعب على المستوى المطلوب وجسدي يسمح بذلك".

"هذا منزلي. لا أخطط للانتقال إلى أي مكان آخر طالما واصلنا المنافسة والفوز".