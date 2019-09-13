رياضة | مؤمن زكريا يكشف عن رسالة قديمة لمحمود الخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يكشف عن رسالة قديمة لمحمود الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



حرص مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي على الكشف عن رسالة قديمة موجهه إلى محمود الخطيب رئيس النادي خلال الموسم الماضي وقبل تجديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة ثلاث سنوات متتالية.



وقال زكريا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج اللعيب والذي يذاع على قناة ام بي سي مصر : "حاولت التواصل مع الخطيب قبل تجديد عقدي من أجل أن يعلم مدى حبي الكبير للنادي الأهلي، وانني لم افكر أبدا في الرحيل عن صفوف الفريق".



وواصل زكريا انه قد أرسل للخطيب رسالة جاءت نصها كالتالي :-



"كابتن أنا مؤمن زكريا، كنت عاوز ابلغك بأن كل الكلام الذي وصلك عني غير صحيح، وإني بفرض شروطي على النادي لتجديد أو ساوقع لنادي آخر وإني حصلت على مقدم عقد وان كل هذا عاري تماما من الصحة، وانا ابن النادي الأهلي واتربيت في النادي ودا الوقت الي يحتاج ولاد النادي فيه، وكل ما كنت أريده مكافآت بطولة الدوري والمستحقات القديمة".

Advertisements

وكانت تلك الرسالة يوم 9 اكتوبر 2018 قبل تجديد عقد مؤمن زكريا مع النادي الأهلي.



وأضاف مؤمن أنه قد حرص على التواصل مع الخطيب من أجل المشاركة مع الفريق في الفترة المتبقية من الموسم، وأنه قد تحدث أيضاً مع باتريس كارتيرون مدرب الفريق ليشارك في مباراة الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكن هذا الطلب لم يقبل والمدرب أعلن عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تونس بها 22 لاعب، وأنه اللاعب الوحيد في القائمة الأفريقية الذي لن يسافر مع البعثة.



وتواصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد هذة الرسالة مع مؤمن زكريا لتجديد عقده مع النادي، وبالفعل قد نجح الفريق في تجديد عقده لمدة ثلاث مواسم.