رياضة | قمصان: هدفنا تحقيق الفوز أمام كانو سبورت ونثق في خبرات لاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمصان: هدفنا تحقيق الفوز أمام كانو سبورت ونثق في خبرات لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة كانو سبورت الغيني المحدد لها مساء غد السبت في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأشار قمصان إلى أن الجهاز الفني سعى خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية؛ للتخلص من إجهاد السفر بعد رحلة الطيران الطويلة، وساعده في ذلك خبرات لاعبي الأهلي في أفريقيا مع مثل هذه الأجواء.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر شاهد مباراة فريق كانو سبورت في دور الـ٦٤ أمام بطل إثيوبيا للتعرف على نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الغد، موضحا أن الفريق الغيني من الفرق الجيدة، ويمتلك أكثر من عنصر مميز خاصة الجبهة اليسرى والمهاجم الذي سبق له اللعب في البرتغال .

وأشار قمصان إلى ان لاعبي الأهلي وخبراتهم تسهل كثيرا من مهمة الجهاز الفني الجديد للفريق نظرا لما يمتلكوه من عقلية احترافية وقدرة على مواجهة كل الظروف .

وأكد قمصان أن «فايلر» مدرب منظم للغاية ويهتم بكافة التفاصيل التي سهلت مهمته في التعرف على الفريق ومكنته من الانسجام بشكل سريع مع اللاعبين والتعرف على الكرة في مصر .

وشدد قمصان على ان الأهلي لديه هدف واحد هو تحقيق الفوز أمام الفريق الغيني لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة والوصول لدوري المجموعات ومن بعدها السير خطوة خطوة للفوز باللقب وإسعاد جماهير الأهلي.

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الأهلي يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا لكانو سبورت

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على استاد مالابو في السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ــ الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية ــ؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت غدا في ذهاب دور الـ32لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر لتجريب خطة اللعب المنتظر الاعتماد عليها خلال المباراة ومراجعة الأدوار المطلوبة من كل لاعب وفقا لرؤيته الفنية التي استقر عليها.

وتقام مباراة الأهلي وكانو سبورت في السادسة من مساء السبت بتوقيت القاهرة ــ الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية ـ.

سفير مصر في غينيا يعبر عن سعادته ببعثة الأهلي

عبر حاتم حسوبة، السفير المصري في غينيا الاستوائية، عن سعادته بتواجد النادي الأهلي في مالابو، مؤكدا أن وجود الأهلي وهو النادي الأكبر في إفريقيا، وصاحب التاريخ الكبير، الذي نشأ بدوافع وطنية، يسهل كثيرا من الأهداف التي تسعى لتحقيقها السفارة المصرية من خلال التواصل مع الجاليات العربية والشعب الغيني.

وأضاف أن حالة الانضباط والالتزام والتعاون التي تبدو عليها البعثة في مالابو ليست غريبة على نادي في حجم وعراقة الأهلي، وهو خير سفير لمصر في غينيا الاستوائية.

واختتم السفير المصري تصريحاتهـ مؤكدا أنه يتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراته غدا أمام كانو سبورت لإسعاد الجماهير.

