رياضة | بوكي مهاجم نورويتش يفوز بأفضل لاعب في البريميرليج هذا الشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكي مهاجم نورويتش يفوز بأفضل لاعب في البريميرليج هذا الشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختير مهاجم نورويتش تيمو بوكي أفضل لاعب في الدوري الممتاز في أغسطس.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا خمسة أهداف في أربع مباريات في شهر الافتتاح والتي تضمنت ثلاثة أهداف ضد نيوكاسل.

وفاز بوكي على مانشستر سيتي سيرجيو اجويرو وراهيم سترلنج وكيفن دي بروين وليفربول روبرتو فيرمينو وبورنلي اشلي بارنز.

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وقال لموقع canaries.co.uk "اعتقدت أن بإمكاني تسجيل أهداف على هذا المستوى ولكني لم أعتقد أبداً أنني سأسجل خمسة في أربع مباريات"

"إنه لشرف كبير. لقد لعبنا كرة قدم جيدة ضد بعض المعارضين الصعبة وبالتالي لم تكن بداية سهلة.

"لقد كانت بداية رائعة لهذا الموسم ، لذلك أنا سعيد حقًا بهذا الأمر ، ونحن الآن بحاجة للبدء في الحصول على المزيد من النقاط."

انضم بوكي إلى نورويتش في عام 2018 في صفقة انتقال حر ، حيث وقع صفقة لمدة ثلاث سنوات ، وكان أفضل هداف للبطولة في الموسم الماضي خلال الجولة الترويجية للنادي.