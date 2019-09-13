رياضة | عبد الحفيظ يُعلن جاهزية ثنائي الأهلي لمواجهة كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يُعلن جاهزية ثنائي الأهلي لمواجهة كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الثنائي وليد أزارو وجيرالدو دا كوستا ينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الجمعة .

وأوضح عبد الحفيظ أن أزارو اشتكى من آلام في الركبة بسبب جزع بسيط؛ فيما اكتفي جيرالدو بأداء تدريبات استشفائية بسبب شعوره بإجهاد عام، مشيرا إلى أن الثنائي سينتظم في المران الجماعي للفريق المحدد له السادسة مساء اليوم الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء غد السبت على ملعب العاصمة مالابو ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي يشكر سفير مصر في غينيا

وجه طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة، الشكر للسفير، حاتم حسوبة، سفير مصر في غينيا الاستوائية ورجال السفارة المصرية على المجهود الكبير الذي يبذله طاقم السفارة لراحة البعثة وحل أية مشاكل أو عقبات تواجهها.

وأكد قنديل أن السفارة المصرية لم تتوان عن تلبية كافة احتياجات بعثة الأهلي، حيث يحرص طاقم السفارة وعلى رأسهم السفير حاتم حسوبة على التواجد بصفة مستمرة مع البعثة وحضور تدريبات الفريق والاستفسار دائما عن أية مشاكل أوعقبات تواجه الفريق للعمل على حلها فورا.

ويختتم الأهلي تدريباته في السادسة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية على استاد مالابو الذي تقام عليه المباراة غدا.

