رياضة | مؤمن زكريا يكشف عن رسالة شيكابالا له قبل السفر إلى ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يكشف عن رسالة شيكابالا له قبل السفر إلى ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عن رسالة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك في الفترة الأخيرة وذلك قبل سفر زكريا إلى ألمانيا من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة بشكل كامل.

وقال مؤمن في تصريحات تلفزيونية حسب قناة أم بي سي مصر في برنامج "اللعيب" والذي يقدمه مهيب عبد الهادي : "شيكابالا من اقرب اللاعبين لي في الفترة الأخيرة وهو دائما يحافظ على الاطمئنان علي بعد الاصابات المتكررة التي تعرضت لها في الموسمين الماضيين".

وأضاف : "شيكابالا تحدث معي يوم الثلاثاء الماضي وقبل سفري إلى ألمانيا بأيام قليلة ليشجعني على العودة للملاعب مرة اخرى وعدم الاستسلام لحديث بعض الناس وللإصابات". Advertisements



وتابع : "شيكابالا من أفضل وأكثر اللاعبين مهارة في تاريخ كرة القدم في مصر، والعلاقة بيننا كبيرة خارج الملعب وباركت له على بطولة كأس مصر الذي حصل عليها في الاسبوع الماضي".

وكان نادي الزمالك قد نجح في الحصول على بطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي بقيادة لاعبه محمود عبد الرازق شيكابالا على حساب فريق بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.