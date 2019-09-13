رياضة | "ماركا" تكشف عن تشكيلة برشلونة للقاء فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماركا" تكشف عن تشكيلة برشلونة للقاء فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق برشلونة لخوض مباراة نارية ضد فالنسيا مساء يوم غدٍ السبت وتأتي تلك المواجهة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وتوقعت صحيفة "ماركا" الإسبانية تشكيلة برشلونة التي ستخوض مباراة فالنسا يوم غدٍ وهي موقعة قوية بين الطرفين رغم إقالة مدرب فالنسيا قبل ساعات قليلة من المباراة، وتأتي التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو، لينجليت، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا

خط الوسط: آرثور، بوسكيتس، فرينكي دي يونج

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خط الهجوم: أنسو فاتي، أنطوان جريزمان، كارليس بيريز

وكان نادي برشلونة قد بدأ الموسم الجديد من الدوري الإسباني بخسارة مثيرة على يد أتلتيك بلباو بهدف نظيف ثم الفوز على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين وبعد ذلك التعادل الإيجابي مع أوساسونا بهدفين لمثلهما.

وتنطلق مباراة برشلونة ضد فالنسيا لى ملعب كامب نو يوم غدٍ السبت 14 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وتنتظر نادي برشلونة ومدربه إرنستو فالفيردي مباراة قوية أمام بروسيا دور تموند في ألمانيا يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري وتأتي تلك المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت القرعة قد أوقعت نادي برشلونة ضمن مجموعة نارية تضم كلاً من؛ إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براغ التشيكي.