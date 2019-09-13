رياضة | مؤمن زكريا يتوجه لألمانيا للعلاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يتوجه لألمانيا للعلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسافر مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا يوم 20 سبتمبر الجاري لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها منذ فترة.

وغاب زكريا عن الملاعب منذ قطع إعارته مع أحد السعودي؛ وهي الإصابة التي جعلته خارج قائمة النادي الأهلي بصفة مؤقتة.

ويغادر زكريا برفقة وكيله أحمد يحيي إلى ألمانيا على أن يتحمل النادي الأهلي تكاليف سفر اللاعب وعلاجه؛ بعدما نجح في الحصول على التأشيرة وكذلك إنهاء التنسيق مع أحد الأطباء الكبار.

وكان مؤمن زكريا؛ أكد أن إصابته نفسية وأنه فكر في الابتعاد عن كرة القدم وكشف أنه توقع العودة للملاعب بعد شهر ونصف من عودته من رحلة العلاج في ألمانيا المقبلة.

وقال زكريا في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "مررت بفترة عصيبة بسبب إصابتي لمدة 6 شهور وإصابتي نفسية وفكرت في الابتعاد عن الكرة".

وأضاف :"لم اخض أي تدريبات حتى الآن في النادي على الرغم من تواجدي فيه واسافر لألمانيا من أجل العلاج".

وتابع :"مطالبة الجمهور ورسائلهم لي بالعودة تحفزني وتعطيني دفعة معنوية وشيكابالا والسولية ومتعب وفتحي هم من يتواصلون معي تليفونيا طوال تلك الفترة".

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وأردف قائلا :"محمود الخطيب يتواصل معي باستمرار ويدعمني ويؤكد إني لاعب للأهلي مهما حدث ومهما طال الزمن".

واستطرد قائلا :"التشخيص المبدئي لاصابتي في الركبة والأشعة لا تظهر أي إصابات على الرغم من شعوري بآلام فيها".

وواصل :"هناك مجموعة من الأحداث طوال الستة أشهر حدثت اثرت على نفسيتي وكانت عبارة عن بعض الكلام من بعض المسئولين".

وأكمل حديثه :"لا اتحدث مع المدربين واتساءل عن سبب ابتعادي وفترة إعارتي الأخيرة للسعودية كانت بقرار من الأوروجوياني مارتن لاسارتي".

وتابع :"أتمنى التوفيق لفايلر مع الأهلي في الفترة المقبلة".

وأضاف :"فزت بثلاث بطولات مع الزمالك وتوجت بثمان بطولات مع الأهلي".

وواصل :"عندي يقين في الله بأنه بعد عودتي من رحلة العلاج في ألمانيا بأني سأعود للملعب خلال شهر ونصف".

واختتم زكريا تصريحاته قائلاً : "اشكرهم على وقوفهم بجانبي في الفترة الماضية تحديدا سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب وساختتم مشواري في الأهلي.

