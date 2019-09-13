زيدان يستقر على بديل راموس وناتشو أمام باريس

الجمعة 13 سبتمبر 2019

يستعد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، لاختيار قائمة الفريق لمباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا، المقررة الأربعاء المقبل، أمام باريس سان جيرمان، في حديقة الأمراء. وينتظر إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد أسبوعًا كبيرًا مع الميرينجي، حيث من المقرر أن يشارك أساسيًا في هذه المواجهة، في ظل إيقاف الثنائي سيرجيو راموس، وناتشو. وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مباراة سان جيرمان ربما تشهد الظهور الأول للمدافع البرازيلي، مع ريال مدريد هذا الموسم. ويفكر زيدان في اللعب بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي أمام سان جيرمان، خلال مواجهة الأربعاء، وهو ما سيحاول تطبيقه أمام ليفانتي في الليجا هذا الأسبوع. لكن زيدان ربما لن يكون قادرًا على إشراك ميليتاو من البداية أمام ليفانتي، بسبب ضيق الوقت بين عودته إلى إسبانيا وموعد المباراة (السبت)، حيث خاض مواجهة مع البرازيل أمام بيرو في لوس أنجيليس فجر الأربعاء. وعاد ميليتاو إلى مدريد ظهر الخميس، ولن يخوص أي مران مع زملائه، إلا الأخير الذي سيسبق المباراة اليوم الجمعة. لذلك من المرجح أن يبدأ زيدان براموس وناتشو أمام ليفانتي، حيث يرغب زيدان في منح رافاييل فاران بعض الراحة قبل رحلة باريس. ومن المتوقع أن يشارك ميليتاو بعض الوقت في تلك المباراة، من أجل إعداده للمواجهة الأوروبية الأولى للميرينجي هذا الموسم.

