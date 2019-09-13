شكرا لقرائتكم اختبار طبي لأزارو في مران الأهلي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر خضوع المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى لاختبار طبي قبل مران الفريق اليوم لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية استعدادا للقاء الأحمر امام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية .

يعانى وليد أزارو من جزع في الرباط الداخلي للركبة، عقب عودته من معسكر منتخب بلاده وانضمامه لبعثة الأهلى فى غينيا .

يختتم الأهلى تدريباته في السادسة من مساء اليوم ،الجمعة، استعدادته لمباراة كانو سبورت المقرر لها غداً في نفس الموعد بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يضع فايلر المدير الفني خطة مباراة الغد في المران الذى سيشهد بعض الأمور والخطط الفنية التى قام المدرب السويسري بتجربة بعضها بالقاهرة والتي يأتي في مقدمتها السرعة في نقل الهجمات والضغط على الخصم مُبكراً وغيرها من الأمور الفنية الهامة التى يحرص المدير الفني على "تحفيظها" للاعبين قبل أول مباراة رسمية له مع الفريق.