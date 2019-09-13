شكرا لقرائتكم ندى عباس تصعد لنهائي بطولة هونج كونج للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صعدت المصرية ندى عباس لاعبة الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة هونج كونج الدولية والمقامة خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري، حيث تقدر القيمة المادية لجوائزها بحوالي 30 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت ندى عباس على منافستها الكندية دانيل لوترينو بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية 59 استغرقت دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-8, 9-11, 11-8, 11-5

وتعتبر ندى عباس الممثل الوحيد لمصر بمنافسات السيدات في هذه البطولة، وتترقب البطلة المصرية الفائز من مباراة أني أو لاعبة هونج كونج والماليزية لو وي ويرن.