شكرا لقرائتكم المصري يؤدي مرانه بزنجبار وسط أجواء ممطرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى فريق المصري مرانه الأساسي على ستاد عمان بزنجبار ، وسط أجواء ممطرة للغاية ، استعدادًا لمباراته التي تجمعه بنظيره ماليندي بطل زنجبار والمقرر اقامتها في الثالثة والربع عصر بعد غدٍ الاحد ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

جاء المران قويًا وحماسيًا من جانب لاعبي المصري، وأضفى الجو الممطر سخونة شديدة على المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز خلالها ايهاب جلال على النواحي الخططية والتكتيكية بشكل كبير ، وكذلك استغلال الضربات الحرة المباشرة من على حدود منطقة الجزاء ، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الكرات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية ، كما خصص ايهاب جلال حصة تدريبية للمهاجمين ، فيما تدرب بعض اللاعبين على تسديد ضربات الترجيح ونفذوها بدقة تامة .

اختتم المران بتقسيمه استمرت لمدة عشرين دقيقة تخللها العديد من التدخلات الفنية من ايهاب جلال للتأكيد على لاعبيه لتصحيح بضرورة التحرك السريع لفتح مساحات في خط ظهر الفريق المنافس ، فيما ادى ثلاثي حراس مرمى النادي المصري مرانًا قويًا تحت اشراف الكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس.

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