- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم المصري يؤدي مرانه بزنجبار وسط أجواء ممطرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
اختتم المران بتقسيمه استمرت لمدة عشرين دقيقة تخللها العديد من التدخلات الفنية من ايهاب جلال للتأكيد على لاعبيه لتصحيح بضرورة التحرك السريع لفتح مساحات في خط ظهر الفريق المنافس ، فيما ادى ثلاثي حراس مرمى النادي المصري مرانًا قويًا تحت اشراف الكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري يؤدي مرانه بزنجبار وسط أجواء ممطرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.