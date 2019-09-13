شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الاعلان عن المدير الفني للمنتخب عقب مباراة المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم الاعلان عن المدير الفنى لمنتخب مصر عقب مباراة المصري أمام ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها فى الثالثة والربع عصر الأحد المقبل ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني للمنتخب عقب مباراة المصري يوم الاحد او الاثنين المقبل.

يعد إيهاب جلال المدير الفني للمصرى هو الأقرب لتولي منصب المدير الفنى ومعه حسن شحاتة.

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كان جلال عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق البورسعيدي قبل السفر إلى زنجبار لمواجهة ماليندي ، لإخطارهم بمصيره من الاستمرار في قيادة المصري من عدمه، حيث كشف "الخليج 365" أن المدير الفني أكد للاعبيه بأنه اقترب من الرحيل عن تدريب المصري من أجل تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني، بعد تلقيه اتصالات من مسئولي الجبلاية للاتفاق معه حول الخطوط العريضة لقبول مهمة تدريب الفراعنة.