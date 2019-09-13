اتحاد الكرة: الاعلان عن المدير الفني للمنتخب عقب مباراة المصري...

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جدة - عمرو شويل
كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم الاعلان عن المدير الفنى لمنتخب مصر عقب مباراة المصري أمام ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها فى الثالثة والربع عصر الأحد المقبل ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني للمنتخب عقب مباراة المصري يوم الاحد او الاثنين المقبل.
يعد إيهاب جلال المدير الفني للمصرى هو الأقرب لتولي منصب المدير الفنى ومعه حسن شحاتة.
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كان جلال عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق البورسعيدي قبل السفر إلى زنجبار لمواجهة ماليندي ، لإخطارهم بمصيره من الاستمرار في قيادة المصري من عدمه، حيث كشف "الخليج 365" أن المدير الفني أكد للاعبيه بأنه اقترب من الرحيل عن تدريب المصري من أجل تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني، بعد تلقيه اتصالات من مسئولي الجبلاية للاتفاق معه حول الخطوط العريضة لقبول مهمة تدريب الفراعنة.
وأكد جلال للاعبى المصرى أنه من الصعب رفض عرض تدريب المنتخب باعتباره حلم أي مدرب أن يتولي تدريب منتخب بلاده الأول، وحلم سعى ليه منذ اتجاهه للتدريب، كما طالبهم بضرورة بذل الجهد بعد رحيله والاستمرار فى تقديم المستويات القوية التى كانوا عليها تحت قيادته الفنية، سواء في البطولات المحلية أو بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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