شكرا لقرائتكم الأهلى يختار استاد السلام لاستضافة مبارياته بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار مسئولو النادي الأهلي استاد السلام لاستضافة مباريات الفريق بالدوري الممتاز المقرر انطلاقه يوم 21 سبتمبر الجاري.

وينطلق مباريات الدوري يوم 21 سبتمبر الجاري على أن ينتهي فى مايو.

كانت قرعة الدوري أسفرت عن مواجهة الأهلي مع سموحة في الأسبوع الأول،و يلتقي الأهلي مع الزمالك في الأسبوع الرابع، بينما يلتقي مع الإسماعيلي في الأسبوع التاسع، ومع بيراميدز في الأسبوع السادس عشر.

وعلق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالاهلى فى تصريحات عقب القرعة أمس قائلا إن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر أطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مضيفاً أنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع.

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واستقر مسئولو اتحاد الكرة على منح لاعبى الأندية راحة لمدة شهرين عقب انتهاء الموسم الجديد للدورى المقبل المقرر انطلاقه 21 سبتمبر.

من المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة عن المواعيد النهائية لبطولة الدوري خلال ساعات.