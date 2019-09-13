بـ«عرض خيالي».. صلاح يعود لحسابات ريال مدريد.. وليفربول يحتفي بـ«الهدف المذهل»

الموجز

عاد الدولي محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، إلى حسابات ريال مدريد الإسباني رغبة في التعاقد معه بعد نهاية الموسم الجاري 2019-2020، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية للفريق الملكي.

صفقة قياسية

ويدرس ريال مدريد تقديم صفقة قياسية قد تبلغ قيمتها 210 مليون يورو، من أجل الظفر باللاعب، أملا في تقوية خط هجوم الفريق خلال الموسم المقبل، لاسيما أن "صلاح" يتمتع بقدرات هجومية كبيرة، والتي ظهرت واضحة في الموسمين الماضيين مع الريدز، كما أنه ضمن خطة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي.

عرض ضخم

وذكر تقرير إنجليزي أن نادي ريال مدريد الإسباني يجهز عرضا ضخما بقيمة 210 ملايين يورو مقابل الحصول على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ونشر موقع "ليفربول إيكو"، المختص بأخبار "الريدز"، الخميس، نقلا عن مصادر خاصة من داخل النادي، أن ريال مدريد قد يدفع 210 ملايين يورو مقابل الحصول على خدمات محمد صلاح بعد نهاية الموسم الحالي.

وانضم صلاح إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، حيث سجل في موسمه الأول 74 هدفا في 110 مباريات، محطما أرقام قياسية عدة.

27 هدف

وعلى الرغم من أنه لم يكرر أرقامه المذهلة في موسمه الثاني، إلا أن صلاح سجل 27 هدفا في الموسم المنصرم، بينها هدف ثمين في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي توج به ليفربول على حساب توتنهام بفوزه عليه بهدفين دون رد.

وفي وقت سابق، تحدثت مصادر إعلامية عن إمكانية تكرار سيناريو عام 2018، حين باع "الريدز" أحد أفضل نجومه.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الفريق الإنجليزي يستعد لاتخاذ الخطوة نفسها، إذ يدرس فكرة بيع نجمه المصري خلال الفترة المقبلة.

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وتابعت "في حال تمت الموافقة على مقترح بيع صلاح، فإن قيمة بيعه الضخمة ستمكن ليفربول من شراء نجمين آخرين على الأقل من 3، بين كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، وجودان سانشو جناح بروسيا دورتموند، وكاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن".

مقابل شراء 3 لاعبين

وأضافت أن الوقت الحالي قد يكون مناسبا جدا لبيع النجم المصري مقابل شراء لاعبين أو 3 من النجوم الشابة الساطعة في أوروبا.

ضربة صلاح

نشر نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، لقطات جديدة لما وصفه بـ"الضربة المذهلة" لنجمه الدولي المصري، محمد صلاح.

ويظهر في المقطع تسجيل الهدف من قبل محمد صلاح من على ارتفاع، لعرض كل الملعب، ثم عرضه بصورة أكبر وقت تسديد الكرة بزاوية عرض 360 درجة.

وكان محمد صلاح قد حصل على لقب "لاعب الشهر" في ليفربول، بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدفين في 6 مباريات خاضها الفريق خلال الشهر.

قال صلاح عقب حصوله على الجائزة "أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات. فزنا في جميع مباريات الشهر الماضي، لذلك نحن بحاجة للتركيز فيما هو قادم ومواصلة الفوز".

افضل اهدافه

وعن مواجهة أرسنال وهدفه، أضاف صلاح "هو من أفضل أهدافي مع ليفربول. لا أستطيع قول إنه الأفضل، لكنني أحببته. كنا بحاجة لقتل المباراة في ظل المستوى الجيد الذي قدمه أرسنال، وأعتقد أن الهدف أحدث الفارق"، بحسب وكالة "سبونيتك".

وأكمل اللاعب "أشعر بأنني في حالة جيدة. الموسم الماضي والسابق له سجلت ثلاثة أهداف بعد 8 أو 9 مباريات، لذلك فإن تسجيلهم بعد 3 أو 4 مباريات يشعرني بالسعادة، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن يواصل الفريق الفوز والفوز والفوز والفوز".