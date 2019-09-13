لايبزيغ يريد قول كلمته ضد بايرن ميونيخ في البوندسليغا









اسماء السيد - ناشد المدرب يوليان ناغلسمان فريقه لايبزيغ أن يؤكد قدرته على المنافسة على لقب الدوري الألماني في كرة القدم، عندما يستضيف السبت المرشح الدائم بطل المواسم السبعة الماضية بايرن ميونيخ، في أقوى مباريات المرحلة الرابعة من البوندسليغا.

وحقق لايبزيغ العلامة الكاملة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات في مبارياته الثلاث الأولى، ما منحه الصدارة بفارق نقطتين عن العملاق البافاري. وسجل لاعبو لايبزيغ تسعة أهداف، وتلقت شباكهم هدفين فقط.

ودفع هذا الأداء لوثار ماتيوس، النجم السابق لبايرن وقائد منتخب ألمانيا الفائز بمونديال 1990، الى اعتبار لايبزيغ مرشحا فعليا للمنافسة على اللقب بإشراف ناغلسمان الذي علق بالقول "أنا سعيد دائما عندما يرى أحد الاختصاصيين التطور الإيجابي للفريق".

وتابع "أما الآن فعلينا تأكيد ذلك (...) المباراة لن تكون حاسمة في السباق نحو اللقب لكن تحقيق الفوز من شأنه أن يمنحنا الكثير من الثقة".

واعتبر ناغلسمان (32 عاما)، أحد أصغر المدربين في الدوري الألماني، أن هداف الفريق تيمو فيرنر (23 عاما) قد يصنع الفارق أمام بايرن بعدما سجل خمسة أهداف في ثلاث مباريات هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف هداف بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي (6 أهداف).

وأشاد ناغلسمان بفيرنر الذي جدد هذا الصيف عقده مع ناديه الحالي لأربع سنوات، واضعا حدا للتقارير التي تحدثت عن امكانية أن يلتحق ببايرن ميونيخ لدى انتهاء عقده الأصلي بنهاية الموسم المقبل.

ورأى ناغلسمان أن فيرنر "يختبر فترة جيدة ويستطيع إيذاء بايرن ميونيخ".

وأتت انتصارات لايبزيغ على حساب أونيون برلين (الصاعد من الدرجة الثانية) واينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنغلادباخ تواليا في المراحل الثلاث الأولى، بينما تعثر بايرن في الأولى بتعادل مع هرتا برلين (2-2)، قبل أن يحقق فوزين كبيرين على شالكه (3-صفر) وماينتس (6-1).

ورأى مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش أن المباراة ضد لايبزيغ تمثل البداية الفعلية لهذا الموسم بالنسبة إلى فريقه، لاسيما وأنها تأتي قبل انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل، باستضافة النجم الأحمر بلغراد الصربي ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا توتنهام هوتسبر الإنكليزي وأولمبياكوس اليوناني.

وأوضح "هنا يبدأ الموسم فعليا (...) لدينا ست مباريات حتى فترة التوقف الدولية المقبلة ونريد ان نتموضع في أعالي جدول الترتيب. المواجهة ضد لايبزيغ في غاية الأهمية في هذا الصدد".

واعتبر الكرواتي الذي يقود الفريق للموسم الثاني، أن لايبزيغ لن يكون المنافس الوحيد لبايرن هذا الموسم، مشيرا الى أنه "يتعين علينا ذكر بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ايضا".

وتفتقد التشكيلة البافارية لاعب الوسط المهاجم ليون غوريتسكا الذي خضع لعملية جراحية في الفخذ ولم تعرف مدة غيابه، وإن يتوقع أن يكون خارج الخدمة لأسابيع عدة على الأقل.

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ويستطيع بايرن ان يعول على جناحه الفرنسي كينغسلي كومان الذي تألق مع منتخب بلاده بتسجيل ثلاثة أهداف في مباراتين ضد ألبانيا وأندورا ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2020 في الأيام الماضية.

- دورتموند تحت صدمة الخسارة -

أما بوروسيا دورتموند وصيف الموسم الماضي والذي يحتل المركز الخامس حاليا، فيواجه اختبارا صعبا ضد بايرن ليفركوزن الرابع، يسعى خلاله لتعويض خسارته المفاجئة أمام أونيون برلين 1-3 في المرحلة الماضية، والتي أتت بعد تحقيقه فوزين متتاليين.

وتعرض مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر الى سيل من الانتقادات في الصحف المحلية بعد تلك الخسارة. وأوردت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار أن لاعبي الفريق مستاؤون من بعض الخيارات الفنية للمدرب، وأن الوضع داخل غرف الملابس متوتر وأشبه بـ "برميل من البارود".

بيد ان فافر أكد الخميس أنه لا يزال يحظى بدعم اللاعبين، قائلا "خسرنا مباراة واحدة (فقط). الثقة لا تزال موجودة. يتعين علينا ان ننظر بايجابية وتفاؤل"، لاسيما وأن الفريق تنتظره مواجهات صعبة في دوري الأبطال في مجموعة تضم برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

وتابع "ندرك نوعية لاعبي ليفركوزن، ليس من الصدفة بأن الفريق أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع".

ويقود ليفركوزن المدرب الهولندي بيتر بوس الذي سبق له الإشراف على دورتموند، وأقيل من منصبه عام 2017 بعد تسع مباريات دون فوز.

وتشهد مباراة دورتموند وليفركوزن لقاء لاعبين بفريقهم القديم، فلاعب وسط ليفركون سفن بندر دافع عن ألوان بوروسيا، بينما تضم صفوف الأخير يوليان براندت، اللاعب السابق لليفركوزن.

وأشاد بندر ببوس معتبرا أنه "مدرب مدهش".

أما براندت المنتقل هذا الصيف مقابل 25,5 مليون يورو، فيتوقع أن يبدأ المباراة أساسيا في غياب البلجيكي ثورغان هازار الغائب بسبب الإصابة.

وتشهد المرحلة التي تنطلق الجمعة بحلول فولفسبرغ الثالث بفارق الأهداف عن بايرن، ضيفا على فورتونا دوسلدورف، سلسلة مباريات أخرى السبت تشمل كولن-بوروسيا مونشنغلادباخ، أوغسبورغ-اينتراخت فرانكفورت، أونيون برلين-فيردر بريمن، وماينتس-هرتا برلين.

وتستكمل الأحد بمباراتي هوفنهايم-فرايبورغ وبادربورن-شالكه.