التشكيل المتوقع.. نجم الزمالك السابق يقود الإسماعيلي أمام أهلي بنغازي في البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

استقر الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلي على تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة فريق أهلي بنغازي الليبي في المباراة التي تقام ،اليوم، الجمعة ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وضم ميودراج سبعة صفقات جديدة للفريق ضمن قائمة مكونة من 21 لاعباً، بداية من إبراهيم أبو اليزيد المدافع القادم من صفوف فريق الداخلية بجانب خماسي الوسط محمد مخلوف وأحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي "دونجا" والدولي العراقي هُمام طارق والدولي الغيني بيكيتي سيلفا ومحمد حمدي "زكي".

وقرر المدرب الصربي الدفع بأحمد مدبولي مجم الزمالك السابق فى التشكيل الأساسي للفريق في ظهوره الأول مع الدراويش.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الإسماعيلي الأساسي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد فوزي

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خط الدفاع : أسامة إبراهيم - باهر المحمدي - محمد مجدي - أحمد أيمن.

خط الوسط : عماد حمدي - محمود عبدالعاطي "دونجا".

الوسط الهجومي: همام طارق - أحمد مدبولى - بيكيتي سيلڤا.

خط الهجوم : بينسون شيلونجو.