تعرف على القناة "المجانية" الناقلة ومعلق وموعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يفتتح الإسماعيلي مشواره فى البطولة العربية ( كأس محمد السادس للأندية الأبطال) بمواجهة أهلي بنغازي الليبي في ذهاب مباريات دور الـ 32 من المسابقة. وتقام المباراة الساعة السادسة مساءً على ستاد الإسماعيلية في ظهوره الأول عقب انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية . وتنقل المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للبطولة بتعليق عامر عبد الله. قناة Abu Dubai Sports HD2 هي قناة مفتوحة وترددها كالآتي: Advertisements القمر الصناعي: نايل سات التردد: : 12467 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز:27500 معدل تصحيح الخطأ:2/3

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