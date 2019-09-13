خاص.. خطاب اتحاد الكرة يضع المصري في أزمة بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أعلن طارق هاشم، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، تمسك ناديه بخوض مباراة العودة أمام ماليندي اف سي التنزاني في البطولة الكونفدرالية الإفريقية وسط حضور جماهيري.

وكان اتحاد الكرة أبلغ المصري في خطاب رسمي بخوض مباراة العودة على ملعب السويس بدون حضور جماهيري.

وقال هاشم، في تصريحات خاصة لمصراوي صباح اليوم الجمعة: "لا نعلم سبب الخطاب الذي أرسله لنا اتحاد الكرة بلعب مباراة العودة أمام ماليندي بدون جمهور".

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وأضاف: "نتمسك بحقنا التام وبلوائح الاتحاد الإفريقي بضرور خوض المباريات بحضور جماهيري، هذا حقنا المشروع، كما أن الكاف يحصل على نسبة من بيع التذاكر".

وأتم عضو المصري تصريحاته قائلا: "نأمل من كل الأطراف أن تقف مع النادي المصري لأنه يلعب باسم مصر".

ويستعد المصري حاليا لمواجهة ماليندي اف سي في تنزانيا يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية، قبل خوض لقاء العودة في مصر يوم 27 سبتمبر الجاري.