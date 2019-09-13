تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء غد السبت في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا .

وتحظى مباراة الغد بأهمية كبيرة لدى الجماهير الأهلاوية التي تنتظر أول ظهور للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو

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تنقل مباراة الأهلي وكانور سبوت بشكل حصري عبر قناة onsport على أن ينطلق الاستوديو التحليلي الخاص باللقاء في الخامسة مساءً .

ويخوض الأهلى مرانه الأخير، اليوم الجمعة، استعداداً للمباراة بعد أن استقر فايلر على ملامح التشكيل الذى يخوض به مباراة كانو

سبورت، ويشهد عودة ياسر إبراهيم، لقيادة خط الدفاع، فى ظل إصابة رامى ربيعة، مدافع الفريق فى العضلة الخلفية.

ولن يجرى فايلر تغييرات عدة على التشكيل الذى يخوض به الفريق الأحمر فى ظل وجود الحارس محمد الشناوى، وأمامه الرباعى ياسر إبراهيم ومحمود متولى ومحمد هانى والتونسى على معلول للدفاع، مع عمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة للوسط، ويفاضل فايلر بين صلاح محسن والمغربى وليد أزارو لقيادة الهجوم، بجانب حسين الشحات ورمضان صبحي.