تعرف على موعد مباراة النصر والشباب بالدوري السعودي .. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق الكرة العربية مساء اليوم الجمعة إلي ملعب استاد الملك فهد الدولي لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي النصر والشباب في قمة لقاءات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

تنطلق مباراة النصر والشباب بالدوري السعودي في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام

الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

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تنقل مباراة النصر والشباب حصريا عبر قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي عبد الله الحربي.

يدخل فريق النصر حامل لقب البطولة هذه المباراة وهو في المركز الثاني بجدول

ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر بعد أن حقق الفوز في المباراتين السابقتين.

ويستعيد "العالمي" خدمات الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الفريق بعد غيابه عن المباريات الأخيرة بداعي الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة زميله نور الدين أمرابط في هذه المباراة.

علي الجانب الآخر يدخل الشباب المباراة وفي رصيده أربع نقاط في المركز الخامس، ويأمل خورخي الميرون المدير الفني للفريق في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ميدانه بإسقاط حامل اللقب وسط جماهيره.