الأهلي يرفض احتراف حمدي في كرواتيا.. ونيدفيد يخطط للرحيل مجانًا

رفض النادى الأهلي احتراف أحمد حمدى، صانع ألعاب الفريق الأحمر الصاعد، فى الدورى الكرواتى، بعد تلقيه عرض إعارة مقابل 200 ألف يورو، تصل إلى مليون يورو حال البيع النهائي.
تلقى اللاعب عرضين للرحيل عن الأهلى من فريقى بيراميدزوالجونة قبل غلق باب القيد، المقرر الأحد المقبل، بناءً على رغبة أندية الدورى فى الفترة المقبلة، ولكن الأهلى يخطط للتخلص من اللاعب على سبيل الإعارة فى المرحلة المقبلة.
علمت «الوفد» أن كريم وليد نيدفيد، لاعب الوسط، يخطط للرحيل مجانًا فى حالة عدم قيده، خصوصًا فى ظل تحفظ اللاعب على بعض الإجراءات فى مسألة علاجه، وهو الأمر الذى يجعل الأهلى يدرس بقوة قيد نيدفيد على حساب حمدى، الذى سيرحل خلال ساعات لأحد فريقى الجونة، أو بيراميدز حال موافقته.
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