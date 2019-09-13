مؤمن زكريا يُبكي الجماهير بحالته النفسية وجمهور الزمالك"ارجع المؤ الحراق واحنا مسامحينك"

مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى، يعتبر واحدًا من أكثر اللاعبين المقربين للجمهور بسبب تألقه اللافت للانتباه فى مباريات القمة مع الزمالك، ظهر أخيرًا بالأمس بعد غياب لأكثر من عام عن الملاعب ضيفًا على قناة أم بى سى مصر مع المذيع مهيب عبدالهادى فى برنامج الحريف.

كان الظهور الأول للاعب الأهلى بعد فترة غياب كبيرة، أمر محزن ومؤسف للجمهور الذى لأول مرة فى تاريخه لاعب فى تلك الحالة النفسية السيئة التى تجعله يتلعثم فى الحوار ويظهر بموقف ضعف، ولكن هذا ما خطف الجمهور المصرى كله، وظل يردد الجميع أنهم بكوا عندما روأ اللاعب فى تلك الحالة السيئة.

مؤمن زكريا يوحد صف الجمهور المصرى

لم يجد أى من جمهور قطبى الكرة المصرية مبررًا للتوحد خلف شيء عدا تشجيع المنتخب الوطنى، لكن مؤمن زكريا نجح فى ذلك ولكن بشكل غير مقصود فما كانت عليه حالة لاعب الأهلى فى البرنامج مساء أمس جعل الجميع يدعون له.

وكان ذلك الدعم بسبب تصريح مؤمن زكريا الذى قال، إن إصابته النفسية هي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات ولم تكن الأزمة فقط فى إصابة الركبة التى لم يعرف سببها حتى الآن، كما أنه ظل 6 أشهر بعيدًا

عن الملاعب بسبب الادعاءات الكاذبة التى جعلته يفقد أعصابه ويصل إلى تلك الحالة النفسية السيئة هو وأسرته.

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جمهور الزمالك يدعم مؤمن زكريا

كان من الطبيعى أن تجد جمهور الأهلى فى ظهر لاعبهم يساندونه ويدعمونه ولكن كان الأجمل هو جمهور الزمالك، الذى دعا له بالشفاء العاجل وشاركوا جمهور الأهلى الدعم والحب للاعبهم السابق أيضًا، ولم يفكر الجمهور فى انتمائه قدر التفكير فى حالته النفسية والضرر الواقع عليه.

وكان أبرز تعليق من جمهور الزمالك على حالة مؤمن زكريا النفسية: "يا عم ارجع المؤ الحراق واحنا مسامحينك والله".

ووصف جمهور القطبين شعورهم بالبكاء على حالة اللاعب النفسية التى ظهرت صعبة للغاية خلال تواجده على قناة أم بى سى مصر، وخاصة أن اللاعب قدم الكثير للجمهورين خلال مشواره معهم فى الدورى والكأس المصريين وبطولة إفريقيا.