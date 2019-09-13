فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت

يخوض الأهلى مرانه الأخير، اليوم الجمعة، قبل لقاء كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، المقرر غدًا السبت، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلى، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى غينيا الاستوائية، أن الأجواء جيدة للغاية، وهناك اجتماعات يومية مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة؛ للاطمئنان على الأمور كافة المتعلقة بالبعثة وإزالة أي مشاكل، أو عقبات تواجهها.

حدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجًا بدنيًا واستشفائيًا خاصًا للرباعى الدولى وليد أزارو، وعلي معلول وجيرالدو، وأليو ديانج، بعد انضمامهم لبعثة الفريق فى غينيا

الاستوائى، كما عقد فايلر اجتماعًا مع الدكتور هانى وهبة، إخصائى التغذية لترتيب الطعام.

حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على زيارة مقر نادى كانو سبورت الغينى، ومقر اتحاد كرة القدم فى غينيا الاستوائية، لبحث ترتيبات إقامة المباراة، وحصل على موافقة مسئولى كانو سبورت لخوض تدريبين على ملعب المباراة.

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أوضح الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن بعثة الفريق فى غينيا الاستوائية تحصل على التطعيمات المضادة للملاريا يوميًا طوال مدة الإقامة فى العاصمة مالابو، مؤكدًا أن الجهاز الطبى

حدد موعد تناول أعضاء البعثة للتطعيمات ضد الملاريا بشكل يومى لحين العودة إلى القاهرة.. وتحاصر الأمطار بعثة الفريق، وهو ما أثار مخاوف الجهاز الفنى، خصوصًا فى ظل عدم جودة أرضية ملعب المباراة.

استقر فايلر على ملامح التشكيل الذى يخوض به مباراة كانو سبورت، ويشهد عودة ياسر إبراهيم، لقيادة خط الدفاع، فى ظل إصابة رامى ربيعة، مدافع الفريق فى العضلة الخلفية.

ولن يجرى فايلر تغييرات عدة على التشكيل الذى يخوض به الفريق الأحمر فى ظل وجود الحارس محمد الشناوى، وأمامه الرباعى ياسر إبراهيم ومحمود متولى ومحمد هانى والتونسى على معلول للدفاع، مع عمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة للوسط، ويفاضل فايلر بين صلاح محسن والمغربى وليد أزارو لقيادة الهجوم، بجانب حسين الشحات ورمضان صبحي.